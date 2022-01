Gianluca Costantino appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip ha palesato il suo interesse per Soleil Sorge. Peccato che, dopo la diretta, pare non abbia smesso di guardare Jessica Selassiè nemmeno per un minuto: ha già cambiato idea?

Gianluca Costantino punta Jessica e dà un consiglio a Basciano

E se Gianluca avrebbe cambiato la sua “preda”, i fan di Alessandro e Sophie lo stanno puntando dopo una conversazione avuta con Basciano che non sarebbe piaciuta affatto agli amici della ship #Basciagoni: cosa succederà in queste settimane?

Jessica suggerisce al ” bono” Gianluca di dormire in mutande….casualmente accanto al suo letto #gfvip — Gloria Iacopino (@IacopinoGloria) January 29, 2022

Gianluca che non toglie gli occhi di dosso a Jessica, sto adorandoo #gfvip #jerù — Sara menghi – JESSI SELASSIÈ – (@SarettaMenghi90) January 29, 2022

Sicuramente in nuovi ingressi del GF Vip saranno in grado di regalare al pubblico nuove dinamiche.

Scusate ma al GF non vige la regola, per i nuovi arrivati, di non dire nulla di ciò che accade fuori? Ma soprattutto non rivelare le varie opinioni riguardo ai VIP nella casa ai diretti interessati? Gianluca ha detto troppo per i miei gusti! E’ partito davvero bene! #GFVIP — ★。 。★ (@Y_R_Torresi) January 29, 2022

Ma quindi Gianluca ha praticamente consigliato a Basciano di sfanculare Sophie una volta fuori? #gfvip — dex (@gonfreak1234) January 29, 2022