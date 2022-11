Giaele De Donà attende ancora notizie dal ricco marito Bradford Beck. Il suo avvicinamento ad Antonino non ha certamente reso felice l’uomo, che nei giorni scorsi le ha mandato una lettera palesandosi per la prima volta, sebbene non nel modo in cui la Vippona avrebbe voluto.

Giaele, nuove rivelazioni sul marito Bradford Beck: la decisione

Nella serata di ieri Giaele De Donà ha ammesso di aver rosicato alla vista di Antonino e Oriana insieme ma al tempo stesso ha voluto mettere un freno alla sua vicinanza all’ex di Belen Rodriguez. “I sentimenti per mio marito sono altri, quello è amore”, ha aggiunto.

Incalzata da Alfonso Signorini, Giaele ha anche spiegato quale sarebbe la sua intenzione qualora il marito Brad le avesse chiesto l’esclusiva:

Con Brad siamo felici così. Se lui non dovesse più essere felice di questo nostro rapporto, sarei disposta a parlarne. Ma io e lui ci siamo conosciuti così, il nostro rapporto è nato così. Quando avremo dei figli non avremo questo tipo di rapporto ma adesso, anche per la mia giovane età, sono contenta di questo rapporto.

La giovane ha poi fatto delle nuove rivelazioni sul marito, svelando in che modo la sua presenza sia stata importante per l’intera famiglia:

L’incontro con Brad è stato importante. Nei giorni del mio matrimonio, prima a Venezia e poi in Messico, ho voluto mia madre accanto a me. Volevo vederla sorridere. Brad aiuta concretamente la mia famiglia, gli sarò sempre grata per questo. Mi ha dato tutto, un uomo così non lo ritroverò mai più. È un angelo, non so come ringraziarlo.

Nella serata di ieri Giaele ha poi ricevuto la sorpresa del padre che le ha dato dei consigli proprio rispetto al suo rapporto con il marito Brad:

Spero tu sia stata felice di ricevere la lettera di Brad. Ha molto significato. Devi concentrarti sulla prima parte. Sul rapporto e sul rispetto dei vostri equilibri. Togliti questa etichetta dell’amore libero che ti ha portato tutte queste nomination. Manco volessi vincere l’Oscar. Sii te stessa. Modifica il tuo atteggiamento. Brad è preoccupato, vorrebbe averti al suo fianco perché ha bisogno di te. Abbi rispetto della sua privacy. Ti aspetta il prima possibile.

Le parole del padre per Giaele sono state particolarmente importanti e nella notte si è ritrovata a riflettere proprio sul suo rapporto con il marito e su quanto accaduto con Antonino. Dopo un confronto con Spinalbese, seguito da un chiarimento, la De Donà è giunta ad una importante decisione:

Da domani voglio fare un Grande Fratello che sia il Grande Fratello di Giaele… Le parole di mio padre mi hanno fatto capire tutto.

giaele: “da domani voglio fare un grande fratello che sia il grande fratello di giaele…le parole di mio padre mi hanno fatto capire tutto” #gfvip #gintonic pic.twitter.com/f5hvSUwMAF — | stream alex wyse (@restachilll) November 11, 2022