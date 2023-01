Giaele De Donà sente la mancanza di Antonino Spinalbese. Come ben sapete, l’ex di Belen Rodriguez ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per via di alcuni accertamenti medici che l’hanno costretto ad allontanarsi dal reality show.

Giaele, confidandosi con Nicole Murgia, ha svelato di sentire la mancanza di Antonino, suo grande amico e complice nella Casa più spiata d’Italia:

Sono un po’ pentita, ho fatto un mese con lui dove me lo sono vissuto male. Ero inca**ata, ero orgogliosa, lui era inca**ato e testardo. Ci sto male anche per questo, perché ho comunque perso un mese, dove ho voluto fare la dura e la testarda, quando lui ha fatto tantissimo per me fin dall’inizio.

È stato un mese buttato via, potevamo viverci questa esperienza a pieno. Mi sono ripromessa che quando rientra voglio davvero riuscire a vivermi questo resto d’esperienza che abbiamo assieme bene, sereni, felici, senza farmi condizionare. Mi sono fatta troppo condizionare dalla cosa con Oriana. Voglio distaccarmi e riuscire a vivermi il nostro rapporto in modo sereno. Non voglio uscire da qui e pensare di aver perso del tempo che potevo vivermi con lui.