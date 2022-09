Ginevra Lamborghini contro Sofia Giaele De Donà: “Tu sputi veleno, sei un’aspide”. La concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha perso la pazienza prendendo in mano una tazzina: “Ma cosa dici? Guarda che ti tiro questa…”.

Nuovo faccia a faccia tra Giaele e Ginevra nella Casa del GF Vip. La prima crede di sapere il motivo della rottura con Elettra Lamborghini e, in più di una occasione, ha fatto predere la pazienza della sua compagna di avventura:

Giaele è stata in grado anche di fare arrabbiare anche Carolina Marconi che non crede minimamente nell’amore con il marito:

Ad Alfonso Signorini piacciono questi personaggi come te. Sei falsa e te lo dico in faccia. Per me l’amore non è questo. Sei maleducata… noi dobbiamo dare l’esempio, portiamo un messaggio. Ma le ragazzine cosa pensano? La borsetta di Chanel, l’aereo privato. Ma l’amore è altro, l’amore è condivisione.

Noi siamo diverse e sono proprio felice di essere diversa da te. Tu a tuo marito vuoi bene ma ti fa comodo e ti piace il suo conto in banca, l’amore è altro e devi essere sincera. Stai dalla mattina alla sera con questo anello che costa 60mila euro e ti sta pure grande. Ma parcheggialo questo anello e fatti conoscere per quello che sei. Hai 150mila euro in una mano, ma mettilo in cassaforte.