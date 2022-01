Giacomo Urtis, in vena di confidenze, ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip ha lanciato la bomba svelando di essere stato con Fabrizio Corona: “È l’amore della mia vita”. L’ex re dei paparazzi ha confermato con una storia ironica su Instagram proprio questa mattina.

La nuova bomba arriva da Riccardo Signoretti, giornalista e direttore di Nuovo e Nuovo Tv che sotto il post Instagram di Isa&Chia commenta in questo modo:

Adesso vogliamo sapere tutto!

Sbaglio quando dico che Giacomo è il concorrente perfetto?

Lui non ne ha mai fatto mistero. Secondo te chi mi ha presentato il mondo? In aeroporto ho visto questo braccio tatuato… ci siamo presentati e mi ha portato a Milano e io non volevo viverci ma è stata la mia fortuna. Lui è l’amore della mia vita. Sono uno dei pochi negli anni, che è rimasto là. Lui non si fa nessun problema, è normale.