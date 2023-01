I concorrenti del GF Vip possono usare e/o vedere Twitter? E’ questo il dubbio che è venuto ad alcuni utenti (dello stesso social) dopo alcune parole riferite da Nicole Murgia, prontamente zittita da Edoardo Donnamaria.

I concorrenti del GF Vip possono vedere Twitter? E’ giallo

Tutto è successo dopo il GF Game Night e che ha visto la sfuriata di Antonella Fiordelisi contro l’imitazione della Murgia su Oriana. Ad insinuare il dubbio che i Vipponi possano vedere Twitter e dunque avere un contatto con il mondo esterno è stata proprio la Murgia.

L’attrice si è ritrovata a commentare la sua imitazione con Oriana, Donnamaria e Onestini, quando ad un certo punto si è lasciata scappare una frase emblematica che però non è sfuggita ai più attenti spettatori della diretta del GF Vip.

“Mi hanno detto dentro che andava bene”, ha commentato la Murgia, riferendosi alla sua imitazione, e la stessa Oriana ha confermato di aver apprezzato molto. Quindi Nicole ha proseguito, abbassando la voce:

Mi ha detto Edoardo che hanno fatto un commento su Twitter…

“Come fai a saperlo?”, l’ha interrotta subito la venezuelana. Donnamaria è prontamente intervenuto zittendola: “Dai oh, ‘sta zitta!”.

Finora l’unico momento in cui i Vipponi possono entrare in contatto con Twitter è durante la diretta del GF Vip, quando Giulia Salemi dallo studio comunica le reazioni social e fa leggere i principali tweet provenienti dal social. Durante la normale routine però, non ci risulta che i Vipponi possano entrare in contatto con il mondo esterno. E dunque, come abbia fatto Edoardo (Tavassi?) a leggere il commento su Twitter al momento resta un mistero.