Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati (di nuovo). L’ex di Lenticchio non perdona all’aspirante trapper la sua vicinanza ad Oriana Marzoli (con tanto di pentimento dopo la nomination durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip).

Ieri sera, Antonella ha letteralmente fatto perdere la pazienza ad Edoardo che l’ha malamente trattenuta per un braccio, mostrandoci un altro spaccato orrendo di una relazione tossica incapace di trasformarsi in un rapporto maturo e duraturo.

Donnamaria, dopo aver ricevuto l’attenzione della sua fidanzata, ha aggiunto:

Roba che se mi prendi a me così faccio il panico. Roba che davvero non ti avvicini più a me nemmeno dentro la testa. #gfvip pic.twitter.com/Be6fBTzDxx

Edoardo poi si è confidato con Onestini:

Lei non mi ha mai dato sicurezza o tranquillità. Io ogni giorno mi sveglio con l’ansia che lei si inventerà qualcosa per farmi rosicare. Lei non è innamorata di me.

La verità è che questa non è nemmeno una relazione tossica perché lei mi ha preso per il cul*. Lei si è affezionata ma l’amore è farti stare tranquillo. Mi sento dire che non sono più affettuoso, dolce e non la difendo più. Fino a ieri stavamo appiccicati a farci le coccole. Perché lo fa? Per fare la vittima perché ha più interesse al gioco.