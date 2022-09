Il GF Vip o le elezioni del 25 settembre prossimo? I Vipponi che varcheranno la Porta Rossa si ritroveranno davanti a questo quesito. Il nodo delle prossime elezioni durante il Grande Fratello Vip è già stato affrontato in queste settimane con tutte le possibili ipotesi: cosa accadrà ai Vipponi che decideranno di esprimere il proprio voto?

GF Vip ed elezioni, ecco cosa accadrà: parla Signorini

C’è chi ha finora criticato la scelta di Signorini e della sua squadra di non slittare l’esordio del GF Vip 7 a dopo le elezioni del 25 settembre, ma in merito il giornalista Alessandro Cecchi Paone, tra le pagine di Nuovo Tv ha sottolineato:

Conosco la sensibilità civica di Mediaset: troveranno il modo per fare del GF Vip uno stimolo alla partecipazione.

Adesso però ad intervenire è stato direttamente il padrone di casa, Alfonso Signorini, che nell’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni (che questa settimana dedica la cover proprio al reality di Canale 5), ha svelato:

Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre ma poi salterà una puntata per fare la quarantena (5 giorni), perché continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti-Covid.

In realtà, come fatto notare dai colleghi di Biccy.it su Twitter, di puntate ne salterebbero in teoria due, quella del 26 e la successiva del 29 settembre.