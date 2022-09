La data di esordio del GF Vip 7 si avvicina sempre di più e con essa anche quella delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Dalle ultime indiscrezioni, pare proprio che Mediaset non abbia alcuna intenzione di posticipare la partenza del reality, ma a qualcuno la scelta dell’azienda non sarebbe andata particolarmente giù.

GF Vip 7 ed elezioni: giusto o sbagliato?

Nel dettaglio, ad intervenire sulla questione GF Vip ed elezioni è stata una spettatrice e lettrice del settimanale Nuovo Tv che si è espressa sulla scelta di non far slittare il reality condotto da Alfonso Signorini, definendola non giusta. Ad intervenire prendendo le difese del Biscione è stato però Alessandro Cecchi Paone che attraverso la sua rubrica tenuta sul noto giornale ha commentato:

Conosco la sensibilità civica di Mediaset: troveranno il modo per fare del GF Vip uno stimolo alla partecipazione.

Mentre il tema delle elezioni politiche si fa sempre più caldo, sono in tanti a domandarsi in che modo si comporteranno i nuovi Vipponi del GF Vip 7, pronti a varcare la porta rossa dal 19 settembre prossimo. In merito Fanpage, citando fonti vicine al programma, ha assicurato che il reality non slitterà mentre Dagospia ha assicurato che i concorrenti che vorranno votare potranno uscire dalla spiata Casa per raggiungere la propria città di residenza ed esprimere il proprio voto.

Tuttavia i Vipponi che decideranno di restare nella Casa e quindi di non votare saranno protetti dal rischio di contagio Covid e dunque coloro che andranno a votare di contro dovranno rispettare un periodo di quarantena prima di tornare in gioco. Per questo la spettatrice e lettrice intervenuta tra le pagine di Nuovo Tv non ha ritenuto giusto non spostare la data di partenza del reality:

Mi fa riflettere la decisione di far partire il programma una settimana prima del voto, creando non pochi problemi ai concorrenti. Secondo me nessuno di loro andrà al seggio! In effetti sarebbe troppo complicato. Peccato che si manderà un pessimo segnale ai tre milioni di spettatori che di solito guardano il programma, ovvero che il voto degli italiani è superfluo.

Cecchi Paone però ha aggiunto:

Su una cosa sola i partiti sono d’accordo, bisogna convincere i cittadini a tornare a esercitare il diritto-dovere di voto.

Il probabile cast del Grande Fratello Vip

Giovanni Ciacci

Wilma Goich

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

Antonino Spinalbese

George Ciupilan

Antonella Fiordelisi

Patrizia Rossetti

Attilio Romita

