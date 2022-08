Il Grande Fratello Vip slitta per le elezioni 2022 del 25 settembre? In tanti avevano ipotizzato alcune possibilità, anche in funzione del Covid ed i giorni di quarantena da affrontare prima di rientrare nella Casa più spiata d’Italia.

Elezioni 2022 durante il Grande Fratello Vip: ecco cosa dovranno fare i concorrenti

A fare chiarezza ci ha pensato oggi FanPage, che ha fatto il punto della situazione sul reality show condotto da Alfonso Signorini e Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste:

Fonti vicine alla produzione del Grande Fratello Vip hanno fatto sapere a Fanpage.it che, salvo colpi di scena, la prima puntata della nuova edizione del reality andrà in onda regolarmente lunedì 19 settembre. Coloro che amano il programma condotto da Alfonso Signorini, dunque, non dovranno attendere oltre per conoscere i concorrenti e immergersi in nuove dinamiche. Alla conferma della data di esordio, va aggiunto un ulteriore tassello. Ai concorrenti, infatti, non verrà impedito in alcun modo di esprimere il loro voto alle elezioni politiche 2022.

E ancora:

I concorrenti che esprimeranno il desiderio di andare a votare, potranno uscire dalla casa e raggiungere la città in cui c’è il loro seggio di appartenenza. Tuttavia, non verrà abbassata la guardia nei confronti del Covid. I concorrenti rimasti nella casa verranno adeguatamente protetti dal rischio di contagio. Coloro che sceglieranno di andare a votare, infatti, una volta rientrati, dovranno affrontare alcuni giorni di quarantena, prima di tornare ufficialmente in gioco e unirsi al resto del gruppo.