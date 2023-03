La settima edizione del GF Vip si avvia rapidamente verso la sua conclusione, dopo ben sei mesi di messa in onda. Si è trattato senza dubbio di una edizione per nulla semplice, caratterizzata da non poche criticità. Se ne è accorto anche Pier Silvio Berlusconi, che è stato così costretto ad un repentino intervento con un cambio di rotta in corsa.

GF Vip, tutto sull’ottava edizione e su Signorini

Proprio nell’ultimo mese di messa in onda, il GF Vip ha cambiato pelle, sia in Casa che in studio, con la messa in discussione dei toni dei Vipponi, fino a quel momento tollerati. Da qui la necessità di procedere prima con degli avvertimenti, poi con dei provvedimenti seri tra cui la recente squalifica di Edoardo Donnamaria.

Nel frattempo si avvicina la finale del 3 aprile e questo porta ad un nuovo interrogativo: ci sarà una nuova edizione? E soprattutto, dopo quanto accaduto con quest’ultima condotta da Alfonso Signorini, quale sarà il destino dello stesso conduttore?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato TvBlog.it, che ha analizzato la situazione arrivando ad un ragionamento. Indubbiamente il GF Vip sul piano degli ascolti, anche quest’anno ha garantito all’ammiraglia una media del 20% di share per due appuntamenti settimanali (per un totale di oltre 8 ore di messa in onda in diretta ed un paio d’oro di daytime).

Sul piano dei contenuti, l’intervento dell’editore ha reso chiara l’idea di quello che dovrebbe essere anche il prossimo Grande Fratello Vip, confermatissimo nella nuova stagione tv. E con lui anche Alfonso Signorini, “con cui l’editore ha un patto di ferro”, scrive TvBlog. Per Signorini si tratterà della sua quinta volta alla guida del reality di Canale 5.