La presenza di Orietta Berti nel ruolo di opinionista del prossimo GF Vip 7 è ormai notizia ufficiale. Sarà la celebre cantante, artisticamente “rinata” grazie all’intuizione di Fedez, ad affiancare Sonia Bruganelli nello studio del reality condotto da Alfonso Signorini. In vista del suo esordio in qualità di opinionista, la Berti ha rilasciato una interessante intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni.

In questa sua nuova esperienza televisiva Orietta Berti non potrà contare sulla costante e fedele presenza del figlio Otis. Da anni, infatti, è lui che la segue nei vari impegni professionali, ma questa volta sarà diverso:

Non mi potrà sempre accompagnare a Roma per via delle bambine. Pazienza, c’è il treno ad alta velocità.