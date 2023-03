GF Vip 7, Oriana si impone nella sfida per il preferito: occhi puntati su Nikita e Antonella, i sondaggi

Ancora pochi giorni e scopriremo il vincitore del GF Vip 7. Prima della finale però, c’è ancora tempo per gli ultimi appuntamenti in cui il pubblico da casa può esprimersi sul preferito della Casa. A differenza delle precedenti settimane, Oriana, prima finalista, torna protagonista anche nei sondaggi sul preferito. Ecco come si sono espressi gli utenti del web.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Dai sondaggi online sul preferito del GF Vip abbiamo assistito al ritorno di Oriana tra i protagonisti. La venezuelana è sempre stata sul podio ma ai piani bassi, mentre ora torna a interferire tra Nikita ed Antonella.

Secondo il sondaggio sul preferito del GF Vip Vip ospitato da Reality House, proprio Oriana Marzoli si piazza al primo posto con il 39% delle preferenze. Segue Nikita con il 22% ed a brevissima distanza l’amica Antonella la segue con il 20%.

Rispetto al precedente sondaggio, quello del Grande Fratello Forum vede in cima al preferito Nikita, seguita da Antonella e poi da Oriana (le ultime due vicinissime tra loro).