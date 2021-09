GF Vip 6, un concorrente fingerà interesse per Soleil Sorge? Al via le prime strategie

Il GF Vip 6 non è ancora iniziato ma a quanto pare sarebbero già in corso le prime strategie. A pochi giorni dall’esordio tutto freme in attesa dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia dei nuovi inquilini ma intanto sul web circolano i primi croccantissimi gossip!

GF Vip 6, Antinolfi e Soleil al centro del gossip prima dell’esordio?

L’influencer Amedeo Venza, nella serata di ieri ha lanciato un rebus a tinte rosa che ha svelato solo questa mattina. Ovviamente si fa riferimento ad un gossip super piccante legato a due futuri protagonisti del GF Vip 6.

Questa mattina è giunta l’attesa soluzione (video in apertura). I due futuri Vipponi chiamati in causa da Venza sono due personaggi molto noti al mondo del gossip: da una parte troviamo Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello e dall’altra Soleil Sorge.

I due, come qualcuno ricorderà, avevano già fatto parlare per un presunto flirt avuto in passato. Ma quale sarebbe adesso il gossip di Amedeo? Secondo l’influencer, Antinolfi si dichiara single ma avrebbe una fidanzata che lo aspetterà fuori dalla Casa.

Nonostante questo però il suo atteggiamento nella Casa del GF Vip 6 sarà proiettato ad un avvicinamento a Soleil:

Lui si è professato single ma avrebbe una fidanzata. Nella casa, però, farà finta di essere interessato a Soleil!

Ci sarebbe quindi già in corso una strategia? La conferma l’avremo solo nelle prossime settimane, per il momento non ci resta che pregustarci il gossip!