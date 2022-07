Gegia al Grande Fratello Vip? Spunta l’indizio di cui nessuno si era accorto

Anche Gegia nella Casa del Grande Fratello Vip? Secondo Dagospia il suo ingresso nella residenza più spiata di Cinecittà sarebbe dietro l’angolo: sarà veramente così?

Settimane orsono avevamo suggerito il nome di Gegia come concorrente del Grande Fratello Vip e, guarda caso, su Chi, diretto da Alfonso Signorini che é anche il conduttore del reality, appare dopo anni, un’intervista all’attrice riportata poi su Dagospia. A questo punto quasi certo che entrerà nella casa del GF Vip.

Nel frattempo, proprio in merito ai concorrenti del GF Vip, pare che anche Rita Dalla Chiesa sia ad un passo dall’ingresso.

Ecco cosa ha riferito a FanPage:

I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte.

Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più.