Giuseppe Garibaldi sta dimostrando tutta la sua immaturità nei confronti della sua relazione con Beatrice Luzzi nata all’interno della Casa del Grande Fratello. Il bidello si è dimostrato incapace di gestire una donna strutturata e intelligente come lei, nonostante i numerosi tentativi dell’attrice di farlo riflettere.

Garibaldi sparla di Beatrice con tutta la Casa del GF

Beatrice ha solamente chiesto a Garibaldi di non parlare con tutta la casa della loro relazione, rispettando il suo volere. Per tutta risposta il bidello ha continuato a prenderla in giro e lamentarsi praticamente con tutta Casa, ecco i video che lo dimostrano:

poverino lui stanco di farsi condizionare da questa relazione perché purtroppo non si è divertito abbastanza e non ha potuto fare commenti spinti sulla sfilata delle donne, al punto che è scappato in confessionale a parlare perché stava scoppiando

Questo per me il pezzo più brutto di tutti. Dove lui dice che se ne fotte se a lei hanno calpestato i sentimenti. Loro sono la e tutti possono parlare liberamente di loro.

A lui interessano solo le dinamiche. Stop. L’ha sempre presa per il culo #grandefratello pic.twitter.com/sWpI1XRb9f — falsaaaaah (@falsaaaaah) October 19, 2023

"MI PARE CHE NE STAI FACENDO ABBASTANZA DI DINAMICHE, TI STAI DANDO UN GRAN DA FARE" LEI 👑#GrandeFratello