Belen Rodriguez e Le Iene sono (già) ai ferri corti? Secondo l’indiscrezione di Dagospia, le cose non starebbero andando bene su più fronti e la showgirl sarebbe stata arruolata all’interno dello show per volere di Pier Silvio.

In quel di Cologno si mormora dei malumori provocati dall’approdo di Belen alla conduzione delle Iene su decisione di Piersilvio Berlusconi, che inizialmente aveva altri nomi in mente. – scrive Dagospia – Il giorno delle prove, l’argentina si sarebbe presentata con quasi due ore di ritardo. In un’altra occasione, ha fatto fare anticamera alla direttrice di Italia1 Laura Casarotto.

E se Dagospia dice che Belen sarebbe stata voluto al timone de Le Iene da Pier Silvio Berlusconi, in una recente intervista Teo Mammucari ha rivelato tutt’altro:

Sono stato io a proporla – ha confessato Mammucari tra le pagine di Novella 2000 – L’ho vista in conduzione, durante una puntata in diretta e al termine mi sono avvicinato per complimentarmi. Era stata molto brava. Rispetto alle puntate registrate, fare una diretta di tre ore e mezza non è semplice.

Le ho anche detto che se un giorno fosse capitata l’occasione di fare qualcosa insieme avrei pensato a lei. Poi, quando mi hanno chiamato a Le Iene, sapevo che c’erano in ballo altre opzioni, ma non c’era nulla di sicuro, così ho fatto il suo nome.