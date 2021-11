Nessuna frecciatina a Tommaso Zorzi? Enock sbotta e fa delle precisazioni

Enock, dopo gli articoli usciti sul suo conto, trova assurdo dover chiarire un tweet che ha scritto sul suo profilo pubblico lanciando una ipotetica frecciatina a Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip.

Enock smentisce i “blog sfig*ti”: nessuna frecciatina a Tommaso Zorzi

Dopo l’intervista rilasciata da Tommaso Zorzi tra le pagine di Chi, in molti hanno evidenziato questa risposta:

Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!

Enock, con un tempismo perfetto, ha scritto:

La verità fa male. Non è colpa mia se decidete di sostenere gente che la realtà dei fatti di voi se ne fott*no, o forse no, vi usano per crescere. Come ho sempre detto ho un problema non so fingere. Molti di loro fingono e mi fa schifo ne salvo pochi. Poi Oppini è uno delle persone che io ritengo vero lo è stato nella casa e pure fuori…

In molti hanno pensato che si potesse trattare di una sgrammaticata replica alle parole di Zorzi (specie perché ha pure tirato in ballo Oppini in un secondo tweet).

Lui non ci sta e sbotta contro i “blog sfig*ti” che gli hanno dato “attenzione” (di riflesso):

Trovo assurdo dover chiarire un tweet fatto guardando e giudicando alcuni personaggi del gf vip attuale, leggere su alcuni blog o profili che io l’avrei in realtà scritto per tirare frecciatine a qualcuno/a che non c’entra nulla mi fa veramente incazzare, ma in questo caso non andrò oltre. Sorrido e saluto. Ho già perso troppo tempo.

E per quanto riguarda il commento su Oppini, arriva la “giustificazione” (nonostante trovi assurdo dover chiarire…):

P.S. Per quanto riguarda il tweet su Oppini, la mia era una risposta data a qualcuno che sosteneva che Francesco fosse falso come il suo rapporto con Cristina e dato che conosco entrambi bene (Francesco e Cristina), posso garantire che sono entrambe persone sincere, genuine e rispettose. Saluti!

Non citare Tommaso Zorzi “aggirando l’ostacolo” con un generico: “qualcuno/a” dimostra esattamente quello che sta cercando con forza di smentire.

Inoltre, il tweet su Oppini non era “integrato” nel primo discorso (sul GF Vip 6, dice lui) ma, chiaramente, in riferimento ad un discorso pregresso.

Ma lui dice che non è così.

Io, personalmente, vedo un po’ di Enock in questa coda di paglia: e voi?