Raimondo Todaro intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù, parla della moglie Francesca Tocca (dopo aver ufficializzato ad Amici 21 di essere tornati insieme) e lancia una frecciatina a Valentin, breve “fiamma” di sua moglie.

In questi due anni, anche se ci eravamo separati, non ho mai smesso di amarla. E forse in fondo al mio cuore ho sempre pensato che prima o poi saremmo tornati di nuovo insieme. E’ successo quest’estate e ora mi sento un uomo più completo e felice.

Le cose vanno alla grande. Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro.

Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina e ci stiamo pensando con serietà.

Non adesso perché dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo avere un altro figlio.