Raimondo Todaro, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato cosa succede nel dietro le quinte di Amici 21 dopo i litigi in onda con Alessandra Celentano. Il prof di ballo ha anche parlato del rapporto con la moglie Francesca Tocca.

Alessandra e Veronica Peparini? Temo e invidio la stessa cosa: l’esperienza. Loro sono ad Amici da tanto tempo quindi conoscono meglio le dinamiche di gara. Io imparo ora. Con la Celentano non sono “liti” in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi. Ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca.

E sul bacio con la moglie Francesca Tocca, svela:

Raimondo Todaro ha raccontato anche come è stato accolto ad Amici 21 e qual è il suo rapporto con Maria De Filippi:

Maria l’ho conosciuta un po’ per volta grazie al lavoro di Francesca ad Amici come ballerina professionista. Quando mi ha chiamato ero felicissimo. Sapevo già che era una super professionista, ma rendersi conto di come governa lo show è un’altra cosa.

Però che Raimondo per portare la parte dei suoi allievi debba sempre parlare male degli altri (Carola e Guido) anche no. La Celentano ne dice di ogni pure sui suoi, e ok, ma questo è un atteggiamento da elementari, non da professore #Amici21 pic.twitter.com/qtEhLLT4fq

— lu🤍 (@ludovic95040866) November 7, 2021