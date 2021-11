A quanto Nicola Pisu avrebbe avuto una brutta caduta nei giorni scorsi ed è probabile che abbia riportato una frattura al coccige. Questo il sospetto, sia sui social che da parte di mamma Patrizia Mirigliani, in attesa delle lastre che potrebbero confermare o meno.

Nicola Pisu, frattura al coccige? Alex e Manila sparlano in sua assenza

Nel frattempo però, Alex Belli e Manila Nazzaro si sono ritrovati a chiacchierare proprio di Nicola facendo indignare non poco i telespettatori e fan di Pisu. I due Vipponi avrebbero sparlato alle sue spalle facendo anche dell’ironia sul conto del ragazzo.

A conferma di ciò, un video che circola da qualche ora su Twitter e relativo ala chiacchierata tra Alex e Manila. Quest’ultima ha commentato:

Quello si è fatto male da un’altezza di 15 centimetri…

“Venti centimetri”, l’ha corretta Alex, “c’ero io”. Manila si sarebbe inoltre lamentata del fatto di non essere stata salutata in mattinata e Belli ha proseguito:

Ma a Nicc non gliene frega niente… Adesso è il coccige, poi per il resto potete nominarlo…

L’atteggiamento di Alex e Manila oltre a non piacere al popolo social non è stato gradito neppure da Patrizia Mirigliani che, pur senza far nomi è intervenuta nuovamente su Instagram in difesa del figlio:

Mentre Nicola presumibilmente ha una rottura del coccige, c’è qualcuna che continua a prenderlo in giro. Assurdo!!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Mirigliani (@pmirigliani)