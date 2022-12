Tra Luca Onestini e Nikita Pelizon ormai si è alzato un muro fatto di accuse reciproche ed incomprensioni. I due Vipponi sembrano viaggiare su binari del tutto differenti ma a quanto pare anche fuori dalla casa non mancano gli scambi accesi tra le due fazioni.

Gianmarco Onestini contro Jessica Pelizon

Nelle passate ore ne è avvenuto uno tra il fratello di Luca, Gianmarco Onestini, e la sorella di Nikita, Jessica Pelizon. Quest’ultima aveva scritto alcuni tweet in cui chiedeva rispetto per la sorella ed invitava a non offendere gli altri Vipponi.

Jessica ha ricevuto una serie di insulti e un’ondata di odio vergognosa. Ad intervenire però è stato il fratello di Onestini, che la minacciato Jessica, avvisandola di aver superato il limite (!):

Questa campagna d’odio e di diffamazione che stai alimentando è vergognosa e costituisce reato. Hai superato ogni limite, ti avviso che non sarà tollerato altro.

Alla fine però Jessica ha preferito cancellare i precedenti tweet – che dunque non possiamo più riportarvi – e replicare a Gianmarco con toni decisamente più pacati, facendo delle doverose precisazioni:

La mia intenzione non era assolutamente diffamare tuo fratello o crearti problemi, avevo riportato il ragionamento che aveva fatto in programma Soleil, comunque ho cancellato i tweet e ti ringrazio di avermi scritto, l’ho apprezzato. Buon proseguimento. Avrei potuto ricambiare con la stessa moneta ma non mi appartengono certi comportamenti, non voglio diventare uguale a chi mi attacca. Peace and love.

Ormai le liti che nascono nella Casa inevitabilmente sfociano anche sui social, dove i parenti dei Vipponi sono pronti a difendere a colpi di tweet i propri cari.

A chi me lo ha chiesto, questo “scambio’ avveniva sul profilo di @JeyPelizon. Lei chiedeva rispetto x la Sorella e invitava a non offendere gli altri concorrenti.

La cosa grave è che Jey ha ricevuto insulti non ripetibili, raccapriccianti.

Tanto odio.

SEGUE📌 #gfvip #nikiters https://t.co/Fw5Ky5I9Ru — NON VOGLIO CLIP ❣️ (@gretaclip) December 29, 2022

Ho fatto ha tempo a trasmetterle la mia solidarietà rispondendo anche agli haters che davvero esageravano con termini orribili.

Alla fine Jey ha cancellato il tweet, non credo per paura di Disonest2, ma per l’odio gratuito ricevuto.

Sostenete @JeyPelizon ❤️🌈#gfvip #nikiters pic.twitter.com/SMXMjKuOGD — NON VOGLIO CLIP ❣️ (@gretaclip) December 29, 2022