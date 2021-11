Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono nominati a vicenda. Nella Casa del Grande Fratello Vip si è aperta un’altra pagina brutta dove un uomo ha accusato una donna di meritare al suo fianco uomini che la trattano male.

“Vai da chi ti tratta male che è meglio, quello ti meriti”, è esploso Nicola Pisu preso dalla rabbia. Anche Alfonso Signorini lo ha rimproverato in diretta:

Dopo aver chiesto scusa ed essersi reciprocamente nominati, Nicola si è sfogato con Alex, Lulù e Soleil.

Ecco alcuni VIDEO.

L’attrazione c’è ma non mi va di gestirla qui. Non sono innamorata, provo un’attrazione e ti trovo speciale. Non tieni conto che io sono una persona con un bambino. Io non me la sento di viverla qui dentro. A volte mi sembra di mancarti di rispetto. Vediamo…però non mi devi aspettare. Se per te è una cosa seria e vedi che questo atteggiamento ti dà fastidio, pazienza, che devo fare. Tu vorresti che qui avessi un atteggiamento da fidanzata. Non lo farò mai. Per me è già troppo quello che è successo. Prendo le distanze fisiche per ora e poi vedremo fuori, vedremo…non lo so.