Dopo la frase infelice di Alex Belli nei confronti di Manuel Bortuzzo, il suo staff è intervenuto così come il migliore amico e la pagina ufficiale di Aldo Montano (e tutti hanno chiesto dei provvedimenti).

Ad alcune ore di distanza dallo scivolone di Alex, anche Franco Bortuzzo ha detto la sua tramite il suo account ufficiale di Instagram.

Condividendo un suo primo piano con il sottofondo la colonna sonora di Profondo Rosso, il padre di Manuel ha scritto:

Domani, senza ombra di dubbio, l’argomento verrà trattato nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip: verranno presi provvedimenti a tal proposito?

Caro mio grande attore Alex Belli, devo dire che sei partito bene con la strategia di diventare molto legato a Manuel. I tre moschettieri ecc ecc… ma come vedi non sei neanche un gran che come attore e i teatrini stanno finendo… questo è tutto il rispetto che provi..dici a ogni persona della casa che la stimi ecc ecc poi parli male alle spalle o fai battute infelici su un ragazzo disabile.

Dovresti ricordare che sei in un programma tv e non a casa con la tua amichetta dove tutto quello che fai e dici non verrebbe mai visto… ahimè caro mio Alex, qui si vede tutto, anche chi sei.

Da migliore amico di Manuel ti dico che non mi sono mai permesso di fargli una battuta del genere davanti, figuriamoci alle spalle… perché l amicizia e tutt’altra cosa da quella che racconti tu.