Francesco Totti, sorpresa a C’è posta per te: il gesto di Ilary Blasi

Ad aprire la settima puntata di C’è posta per te, andata in onda nella prima serata di ieri, sabato 26 febbraio, è stato Francesco Totti. L’uomo più chiacchierato del gossip nostrano per via della presunta crisi con la moglie Ilary Blasi, è stato coinvolto nella prima storia, rappresentando la sorpresa per i destinatari della missiva.

Francesco Totti a C’è posta per te, il gesto di Ilary Blasi

A chiamare a C’è posta per te è stata Noemi, giovane mamma 21enne di Roma, per ringraziare i genitori del grande supporto che le hanno dato dal momento che a soli 16 anni è rimasta incinta. La giovane cresce da sola il suo bambino, con il supporto della sua famiglia.

Francesco Totti ha rappresentato la grande sorpresa per papà Massimo e mamma Antonella, genitori di Noemi. L’ex Capitano della Roma ha seguito l’intera storia per poi affiancare i due genitori, grandi tifosi della sua squadra:

Trovare dei genitori così non è semplice, la famiglia è una cosa molto importante. Siete stati bravi a prendere una scelta che non era facile prendere, soprattutto così giovane. Diventare nonni è una delle cose più belle che possa succedere.

E mentre andava in onda la sorpresa con protagonista Francesco Totti, la moglie Ilary Blasi seguiva da casa C’è posta per te, immortalando tutto attraverso le sue Instagram Stories e allontanando ulteriormente le voci di una presunta crisi matrimoniale. Ilary non sarebbe da sola ma probabilmente al suo fianco ci sarebbe proprio Francesco dal momento che la puntata è registrata.