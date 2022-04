Francesca Fagnani svela perché l’intervista di Elettra Lamborghini a Belve non è mai andata in onda

Francesca Fagnani, in vista dell’ultimo appuntamento stagionale con Belve, il suo fortunato programma in onda su Rai2, ha rilasciato una lunga intervista a Rolling Stone dove ha svelato per quale motivo la chiacchierata con Elettra Lamborghini non andrà mai in onda.

Francesca Fagnani svela perché l’intervista di Elettra Lamborghini non andrà mai in onda

Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire “taglia questo, taglia quest’altro” o fa mille problemi, come Elettra Lamborghini. I patti sono chiari: non faccio rivedere le interviste e non permetto a nessuno di fare editing di un programma Rai. Anche nel rispetto del nostro lavoro giornalistico e dell’azienda. È un viziaccio che gli ospiti si dovrebbero togliere. Lo rivendico per tutte le trasmissioni e tutti gli articoli. Se mi fai un’intervista io accetto le domande e il rischio. Ma non chiedo di rileggerla: sarebbe un atto di sfiducia. In Belve si esce come si esce, non per come si vuole uscire dopo.

La seconda stagione di Belve è un vero successo, anche in termini di ascolti: