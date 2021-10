Anche Francesca Cipriani si è “ribellata” ai teatrini messi in piedi da Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni ad un passo dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera su Canale 5.

Peccato che nessuno abbia detto alla ex Pupa della televisione che il suo “presunto” fidanzato faccia parte dell’agenzia di Fabrizio Corona, la stessa che lei accusa di aver messo in piedi sceneggiate fake di cui si sapeva tutto già da questa estate.

Francesca che parla di teatrini mentre tira giù la Casa del Grande Fratello Vip alla ricerca del presunto fidanzato e strappa i capelli di Giucas Casella in diretta TV urlando “amore ti amo”, francamente mi fa molto ridere.

Le accuse di Manila Nazzaro, di contro, si sorreggono su solide fondamenta in quanto lontana anni luce da certi meccanismi (ed appare palese).

Francesca, invece, conosce bene tutto e il suo essere controcorrente stride in maniera visibile.

A me la sua “mossa” sembra solo un disperato bisogno di “attenzioni” perché si è resa conto di non essere un personaggio interessante ai fini del gioco.

Manila ha sempre difeso sole quando le andavano contro ma sole non le ha parlato più per l’ultima discussione e non ha mai detto chissà che !Io sto parlando del fatto che Manila ha detto che é tutto organizzato il teatrino, e ha ragione! Confermato anche dalla cipriani

— Gwen (@QueenG80328621) October 15, 2021