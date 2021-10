Soleil Sorge è l’argomento di conversazione preferito dagli abitanti della Casa del Grande Fratello Vip un po’ a corto di dinamiche. In vista del prime time di oggi, Manila Nazzaro e il resto dei vipponi hanno preso in esame il “teatrino” con protagonisti anche Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Ma chi crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto, Parliamo di cose inventate, fritte e rifritte. Ci vogliono far passare per pazzi? Questi fanno le cose per visibilità.