Nelle passate settimane il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, ha pubblicato le foto che ritraevano il giornalista Alessandro Cecchi Paone con Simone, l’uomo che sta attualmente frequentando. I due erano abbracciati e si scambiavano effusioni. Il servizio, inevitabilmente, ha scatenato vergognosi commenti omofobi e tra le tante reazioni non è mancata una lettera scritta da una lettrice di Chi e indirizzata al direttore.

Il servizio su Chi che immortalava Cecchi Paone con il suo nuovo compagno non sarebbe piaciuto in particolar modo ad una lettrice del magazine che ha voluto scrivere direttamente al direttore di Chi:

Egregio direttore, mi spiace informarla che non comprerò più il suo settimanale, che pure prima mi piaceva, e come me tante altre persone. Il servizio su Alessandro Cecchi Paone ha superato ogni limite del buon gusto e, se è vero che ognuno può avere i suoi gusti sessuali, non mi pare il caso di sbandierarli in questo modo! Distinti saluti.