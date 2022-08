Discusso ex del GF Vip paparazzato con il nuovo Toy Boy di 26 anni: “Stiamo sperimentando!”

Alessandro Cecchi Paone si è innamorato? L’ex concorrente del GF Vip è stato beccato dai paparazzi di Chi nelle acque cristalline della costiera amalfitana, una delle mete preferite dalle celebrità anche nell’agosto 2022: ma chi è il suo misterioso accompagnatore?

Alessandro Cecchi Paone, che peraltro ribadisce a Chi di non avere “niente da nascondere”, con buona pace dei paparazzi, ha fatto una gita in barca con il compagno (di cui per la prima volta ufficializza il nome: Simone) e alcuni amici.

Ma chi è il giovane fidanzato dell’ex concorrente del GF Vip? Ha 26 anni (lui 60) e si chiama Simone:

E’ una grande e dolce passione estiva. – riferisce Cecchi Paone intervistato da Chi – una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio nuovo libro sul 5G e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi.

