Franco, papà di Manuel Bortuzzo, intervistato tra le pagine di Novella 2000, parla della nuova fidanzata del figlio dopo la rottura da Lulù Selassiè e spiazza con una confessione inedita sul Grande Fratello Vip.

“A Manuel non è piaciuto il GF Vip”, Franco Bortuzzo lancia una stoccata a Lulù Selassiè

Dopo l’esperienza che ha vissuto al Grande Fratello Vip mio figlio non ama andare in pasto al gossip, ai social network e a gente che potrebbe attaccare una sua compagna solo in quanto tale. Manuel ora è felice e a me basta questo.

Manuel, secondo Bortuzzo, non vorrebbe finire in pasto al gossip e, proprio per questo, ha pubblicato una serie di fotografie con Angelica Benevieri mentre si baciano e coccolano… ok!



Detto questo, Franco sostiene anche che Manuel non abbia apprezzato il Grande Fratello Vip:

Quelli sono stati momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cuore. Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora.

Personalmente, non so voi, se una cosa non mi piace non la faccio, punto (sarebbe stato così semplice…).

Bortuzzo ha parlato pure della rottura tra Lulù Selassiè e Manuel:

In verità non avrei neanche voglia di parlarne di questa cosa. Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre.

E sul cominciato ANSA, ha aggiunto:

Manuel non è un ragazzo che si fa convincere da me. Ha la testa sulle spalle. Pensi che la questione del lancio di agenzia l’ho scoperta in un secondo momento. Mio figlio ha fatto tutto da solo. Era convinto della sua decisione e lo ha spiegato anche in tv. Come si fa a non capirlo? Il problema principale, questo l’ho sperimentato nel corso dei mesi di permanenza nell’ambiente televisivo, è che alcune persone vogliono impossessarsi della nostra vita dando tutto per scontato. Tanti scrivono commenti sui social sono anche profili fake e non hanno nemmeno il coraggio di metterci la faccia.