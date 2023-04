Tutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip. A distanza di poco più di 24 ore, la produzione ha deciso di mettere i concorrenti di fronte alla verità: cosa pensano l’uno dell’altro?

Ad aprire i giochi ci ha pensato Micol Incorvaia che ha pescato il nome di Oriana Marzoli, dopo un recente battibecco: “Non ho niente da ridire, sei stata una compagna di viaggio stupenda. Sei una persona di buoni sentimenti”.

Il discorso di Micol è stato incentrato sulla schiettezza, sull’umanità e sull’empatia di cui è capace Oriana: “Dai peso ai rapporti e alle parole”.

Oriana, a seguire, pesca il nome di Nikita:

Ci sono delle cose che non sono giuste. In questi giorni ti ho vista diversamente e possiamo andare d’accordo… Siamo tutti umani e sbagliamo con i nostri errori.

Successivamente è Giaele De Donà a dover parlare a Micol:

Cosa dirti che non ti ho già detto? Sei la prima amica che ho avuto qui dentro. Sai l’affetto che ho per te e le cose belle non te le elenco. Sei come me, il tuo umore cambia in continuazione e per questo ti capisco.

Ma se devo essere sincera c’è stata una settimana fa che per tre giorni non capivo cosa avessi perché ti sentivo fredda e distante ma non volevo dirtelo ma poi è passato.