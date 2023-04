La migliore amica di Nikita Pelizon, intervistata ai microfoni di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” su Radio Radio, ha parlato degli attacchi subiti dalla modella nella Casa del Grande Fratello Vip anche per l’amicizia nata con Antonella Fiordelisi.

Nikita non è stata capita da tutti, alcuni pensano che stia facendo delle strategie, ma ormai a questo punto le maschere sono cadute tutte. L’amicizia con Antonella non è partita subito, prima si sono studiate ma poi si sono capite e si sono trovate e sono sicura che anche al di fuori rimarranno amiche, io Antonella l’ho conosciuta ed è una persona meravigliosa.

L’amica di Nikita ha parlato anche delle diffide per due concorrenti del Grande Fratello Vip, così come riportato fedelmente dalle colleghe di IsaeChia:

Sono partite due diffide pubblicamente, verso Oriana e verso Luca. La diffida è un invito a limitare forti esternazioni. Poi una volta uscita dalla Casa Nikita valuterà come procedere.

Sia Oriana, che Onestini che Nikita sono stati avvisati di questa diffida, non è stato detto durante le puntate, ho chiesto il perché e volevo sapere le motivazioni.

Mi hanno detto che dato che la diffida non era rivolta al programma, ma ai concorrenti mi hanno detto che per privacy hanno voluto avvisare le persone in separata sede. Certo, avrebbero potuto fare uscire la cosa.

Il comportamento più docile di Luca nei confronti di Nikita potrebbe essere dovuto a questo, senza dubbio. Nel van Luca aveva chiesto in cosa consistesse una diffida e da quel momento sia lui che Oriana hanno completamente cambiato strategia e da quel momento si sono placati.

Diciamo che la diffida è servita. Se una persona cambia totalmente nel giro di due ore direi che è per quello. Ci sarà anche altro, penso proprio di sì perché soprattutto a inizio programma sono state usate parole molto forti che potenzialmente costituiscono reato e una volta che Nikita uscirà valuterà con il suo avvocato. Qui si parla di penale, di denunce.

Sto parlando di Elenoire per esempio, che ha usato parole che non si devono usare. Tutto il materiale ce l’abbiamo, l’avvocato ce l’ha sulla scrivania e aspettiamo lei. Nikita non sa quello che le è stato detto alle spalle, ma è stata avvisata delle diffide, quando uscirà c’è un power point di 200 slide e 190 video elencati in ordine di gravità che la aspetta.