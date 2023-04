Antonella Fiordelisi, la frecciatina ad Orietta Berti: “Meno frustrazione”

Nuova frecciatina di Antonella Fiordelisi nei confronti di Orietta Berti dopo una intervista dell’opinionista del Grande Fratello Vip che le aveva lanciato una frecciatina ospite al GF Vip Party.

C’è qualcuno che mi è piaciuto molto e altri meno. Chi ho apprezzato come coppia? La mia coppia preferita è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Perché loro non sono esagerati, sono normali, sono ai primi approcci e poi si vedrà. A me non mi piacciono le cose esagerate. Micol e Tavassi mi piacciono e sono ancora dentro.

Non mi aspettavo che anche lei arrivasse in finale. Sono contentissima perché veramente il buongusto, la semplicità, la verità, hanno vinto contro la prepotenza, la maleducazione e l’arroganza. Qualche volta è giusto che vinca la normalità e quindi sono felice. La sincerità viene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra.