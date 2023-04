Chi vince il Grande Fratello Vip 7? Tempo di finale ed esito definitivo dopo sei mesi di reality show. Patrizia Rossetti, intervistata da Radio Cusano Campus, ha svelato chi potrebbe conquistare il primo posto.

“Oriana non vincerà il Grande Fratello Vip”, il pronostico di Patrizia

Vorrei che vincesse Nikita Pelizon sempre coerente, educata, non ha mai litigato in maniera esagerata. – riportano le colleghe di IsaeChia – E’ stata un esempio di tranquillità. Su chi vincerà, noi ci aspettiamo un personaggio che ha fatto un bel percorso e poi arriva quella persona che non hai mai calcolato, tipo Alberto De Pisis o Milena Miconi. Bisogna vedere.

Oriana l’ho esclusa perché le tre finaliste (Oriana, Micol e Giaele, ndr.) hanno già raggiunto un bellissimo traguardo. La vera amicizia si vede fuori ma mi auguro per loro che sia una vera amicizia. Oriana non vincerà perché lo dà troppo per scontato.