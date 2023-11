Filippo Bisciglia verso il Grande Fratello? L’indiscrezione bomba

Filippo Bisciglia potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello come concorrente. Secondo Very Inutil People, il conduttore di Temptation Island potrebbe ritrovare Perla, Mirko e, tra poco, anche Greta.



Il celebre account che si occupa di gossip ha condiviso questa notizia esclusiva e, successivamente, anche Deianira ne ha parlato senza citare la fonte:

Eccomi mentre spero che un giorno i “gossippari” possano cooperare insieme invece di “scipparsi” le notizie tra di loro:



Che ne pensate?

Ciao ragazzi, la notizia che sto per darvi è stata detta, scritta e smentita. Oggi finalmente posso ufficializzare, e sono felicissimo di farlo, che alla conduzione di Temptation Island Winter (ancora non sappiamo come si chiamerà) ci sarà io.

Per me è un onore scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale è gratificante. Voglio ringraziare Mediaset e Maria per la mia riconferma. Più avanti scopriremo tutto, per ora immagino.