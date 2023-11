Arriva il primo aereo nella Casa del Grande Fratello per Mirko Brunetti e Perla Vatiero, in attesa che Greta Rossetti entri nel loft di Cinecittà questo sabato sera: quale è stata la loro reazione?

“Mas fuerte. Con Voi. #Perletti”, scrivono gli estimatori facendo volare l’aereo sopra la casa del Grande Fratello. Mirko e Perla, dopo averlo visto, si sono emozionati non poco ed hanno gradito moltissimo il gesto dei fan.

“Quello che ci siamo dati è reale ed è arrivato”, ha affermato Mirko commosso. Pure Perla si è mostrata molto felice per il gesto: “Grazie vi amo”.

Successivamente l’imprenditore ha confessato:

Quando ho detto che scalerei una montagna per te è perché lo sentivo e lo sento veramente. Io mi conosco, so quello che ho provato per te, quello che ho fatto per te non l’ho fatto mai per nessuno. Io per te ho dato tutto me stesso, ti ho sempre messo davanti a tutto.