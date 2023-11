Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha avuto modo di confrontarsi con Greta Rossetti, che ha deciso di lasciarlo in diretta tv. Una decisione presa dall’ex tentatrice, alla luce dell’atteggiamento avuto dal ragazzo nei confronti della sua ex Perla Vatiero. In attesa di scoprire come l’ex coppia prenderà l’ingresso di Greta in Casa, quali sono le intenzioni di Mirko?

Mirko tenterà di riconquistare Greta al Grande Fratello?

A quanto pare, Mirko potrebbe decidere di non tentare neppure di riconquistare la sua ex Greta Rossetti, secondo la quale il giovane sarebbe ancora innamorato della sua ex Perla. Successivamente, Mirko si sarebbe sfogato con Vittorio prima e successivamente con Marco Maddaloni, esprimendo tutte le sue perplessità in merito.

Secondo lo sportivo, ciò che avrebbe legato fino ad oggi i due potrebbe essere stata una forte passione. Tuttavia a suo dire, in futuro questa storia potrebbe farlo soffrire:

Io l’ho vista è una bella ragazza, tu sei un bel ragazzo, secondo me siete proprio passionali, però secondo me è una storia che ti porterebbe con il tempo a soffrire, non riusciresti a capire se sta con te perché vuole stare con Mirko o altro. Poi questo lasciare così facilmente…

Secondo Mirko però, Greta non avrebbe alcuna voglia di lottare per la loro relazione:

Dice che fino a tre giorni fa mi ha difeso e poi vieni qui e mi lasci in diretta nazionale, perché fondamentalmente mi hai lasciato tu no? Ma poi per cosa? Perché qua dentro chi mi conosce dal primo giorno cambia subito idea, fuori non lo so, ma non mi interessa… da fuori è tutto facile, tu arrivi, lasci… Lei non ha mai lottato, già al primo tentennamento mi aveva lasciato ai tempi, al secondo mi lasci di nuovo in diretta.

A suo dire, i motivi che l’avrebbero portata a lasciarlo avrebbero a che fare con il fatto che lei lo abbia idealizzato e che con il passare del tempo si sarebbe accorta che in realtà non era ciò che voleva:

Io l’unica cosa che penso e di cui sono sicuro è che lei si era fatta un’idea di me e poi con il tempo ha capito che vuole altro e quindi non sapeva come uscirne.

Ma quindi, cosa vorrebbe fare adesso Mirko?

Io continuo a fare quello che ho fatto fino adesso perché mi fa stare bene, so che quello che ho fatto non l’ho fatto con malizia, ho ritrovato una parte di me più spensierata, ho portato un po’ di leggerezza, poi ci sono dei momenti in cui sono più riflessivo, ma non mi pento di nulla di quello che ho fatto qui dentro e soprattutto fuori.

Sebbene con Perla non avrebbe pensato ad un futuro ma parlato solo del loro passato, anche con Greta non riesce a vedere per il momento nulla di buono:

Io l’ho sempre difesa, lei non ha mai lottato.

Riferirà la sua decisione anche alla diretta interessata nella puntata di sabato del Grande Fratello?