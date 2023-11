Isabella Recalcati e Manuel Marascio, ex protagonisti di Temptation Island, intervistati da Libero hanno parlato di Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo averli conosciuti questa estate. La coppia ha detto la sua in merito al Grande Fratello ed ha deciso di dare un consiglio pure a Greta Rossetti.

Ad aprire le danze ci ha pensato Isabella che ha parlato nuovamente di Mirko e Perla dopo aver espresso il suo pensiero già in passato:

Non so se torneranno insieme, questo starà a loro deciderlo. Sicuramente vedo amore tra di loro, si percepisce dai gesti, dagli sguardi, da ogni piccola attenzione. Credo che ad entrambi stia facendo molto bene essersi ritrovati nella casa. Penso che tutti e due siano maturati e abbiano capito gli sbagli dell’uno verso l’altra e che, finalmente, si stia vedendo l’autenticità e la profondità del loro legame.

Anche Manuel si è unito alla conversazione:

Non so se torneranno insieme… però gli occhi parlano chiaro!

Ed in merito a Greta Rossetti, Isabella ha aggiunto:

Non conosco Greta personalmente, non so quello che prova realmente nei confronti di Mirko. Penso che al posto suo, mi farei da parte. É palese agli occhi di tutti il rapporto tra Mirko e Perla.