Silvio Berlusconi è morto lunedì 12 giugno. Nel corso dell’odierna giornata il figlio Pier Silvio ha rotto il silenzio dedicando al padre una lunga lettera commossa.

Cara Mediaset, carissimi tutti.

Sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere che l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi. Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva ‘Sono orgoglioso di te e di quello che fai’.