Roberta Morise avrebbe riservato delle attenzioni di troppo a Jeremias Rodriguez? Sembrerebbe questo il sentore di alcuni spettatori dell’Isola dei Famosi 2022 che avrebbero notato una certa malizia da parte dell’ex professoressa dell’Eredità nei confronti del naufrago.

L’indiscrezione sulla fidanzata di Jeremias Rodriguez

Ad accorgersene però sarebbe stata anche una naufraga in particolare, Lory Del Santo, la quale da brava osservatrice, avrebbe notato un certo interesse di Roberta nei confronti dell’argentino. Parlando proprio con Jeremias, la Del Santo lo avrebbe messo in guardia:

Ma la tua fidanzata non è gelosa che tu stia all’Isola? Ho visto che Roberta ti sta sempre appiccicata come un cerotto, ti si butta addosso ma perché fa così? Magari la tua fidanzata è gelosa, ti sta addosso come una coperta. Forse le ispiri… Secondo me sei un piacione ma si deve mettere il cuore in pace…

Di contro, nell’ultima puntata dell’Isola proprio Jeremias aveva tranquillizzato la sua compagna, Deborah Togni, definendola come la sola donna che vedrebbe come madre dei suoi figli. Ma secondo le indiscrezioni, la giovane fidanzata non avrebbe preso benissimo l’atteggiamento della naufraga.

A svelarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano con una sua Instagram Story in cui scrive:

Parrebbe che la fidanzata di Jeremias sia molto infastidita per gli atteggiamenti di Roberta Morise verso il fidanzato (fratello di Belen). Più che infastidita, in studio, è nera. Ma Jeremias ha fatto sapere che non pensa di striscio a Roberta.