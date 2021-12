Qualche giorno fa, un autore del Grande Fratello Vip, ha dichiarato a Casa Chi che alcuni possibili partecipanti del reality sono stati esclusi per via di alcune “motivazioni serie”. Tra questi c’era anche Ferdinando Giordano che ha deciso di smentire con forza questa notizia.

C’è una cosa che voglio fare prima che si continui a dire chissà che cosa. Ieri mi è arrivato l’articolo dove Parpiglia diceva alcune cose sulla mia mancata partecipazione al GF Vip. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Ha detto delle parole che qualcuno forse ha travisato, però se ascoltate bene dice cose anche giuste.

Però forse qualcuno, sentendo le “motivazioni più serie” chissà cosa avrà pensato. Non è successo niente, chiariamo subito questa cosa. Io sto bene, non c’è nessuna motivazione grave, quindi tutto bene, tutto tranquillo. Però mi fa sorridere il fatto che io sia stato portato via all’una di notte. Non è così, vi dico io come sono andati i fatti.