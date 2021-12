Davide Silvestri e Lulù Selassiè si sono confrontati prima della diretta del Grande Fratello Vip. L’attore ha dato dei preziosi consigli alla princess, specie dopo la lite con Maria Monsè.

Alcuni ti danno consigli solo per pulirsi la coscienza, cerca sempre di riconoscere chi lo fa per te, ma non ascoltare tutti altrimenti diventi matta.

Queste le prime parole fraterne di Silvestri nei confronti di Lulù che lo ascoltava con estrema attenzione.

L’attore ha aggiunto:

Ruba da tutti, da tua mamma, da un bambino… e cerca di rubare da ogni persona una cosa positiva. Non pensare che io abbia la verità in tasca perché non ce l’ho. A me personalmente non mi hai fatto niente.

Cerca solo di riconoscere quello che fai, comprese le stronz*te! Pensa dieci volte e cerca di capire come e devi rispondere. Non avere fretta e farlo per te stessa! Devi essere libera nel rispetto delle regole e datti del tempo.