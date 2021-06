Fedez, Codacons contro il video di “Mille”: “pubblicità occulta”, la richiesta

Codacons fa nuovamente capolino e tuona contro Fedez e il suo nuovo video “Mille”, la hit estiva pubblicata da pochi giorni che lo vede protagonista con Orietta Berti e Achille Lauro.

Fedez: Codacons contro il video di Mille “pubblicità occulta”

Secondo il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, nel video ufficiale della canzone c’è pubblicità occulta “a danno degli utenti” e a favore di Coca-Cola.

In un comunicato Codacons si legge:

Dopo aver tempestato i suoi follower di messaggi pubblicitari attraverso la sua pagina Instagram, essere salito sul palco del primo maggio promuovendo il marchio Nike e aver abbracciato la causa del Ddl Zan in concomitanza con il lancio della sua linea di smalto per uomo, il rapper – assieme ad Achille Lauro e Orietta Berti – ha pubblicato nei giorni scorsi la canzone ‘Mille’, accompagnata da un videoclip che è una vera e propria incitazione al consumo di Coca-cola, oltre che una pubblicità camuffata da brano musicale che viola le regole disposte dall’Antitrust.

Il Codacons, secondo quanto riportato, starebbe pensando anche ad un esposto all’Antitrust e all’istituto di Autodisciplina pubblicitaria, chiedendo sanzioni opportune.

Come se non bastasse vorrebbe anche portare avanti un’azione per vietare la diffusione del video di “Mille” su televisione, web e radio fino a quando la Coca-Cola non sarà stata totalmente eliminata dal testo della canzone e dalla clip.

Il Codacons specifica che “Il filmato contiene marchi e prodotti per fini commerciali. Product Placement: Coca-Cola”, ma ritiene che tale informazione non basti “poiché non immediatamente percepibile dagli utenti, a meno che gli stessi non vadano a cercarla tra i credits del video, e perché non compare in sovrimpressione all’inizio del videoclip, in modo da informare correttamente i consumatori”.

Quest’ultimo aspetto sarebbe in contrasto con le ultime disposizioni dell’Antitrust che dispongono l’obbligo di rendere palese “l’inserimento di prodotti a fini commerciali, prevedendo segnali in sovrimpressione che avvisino circa la presenza di marchi a scopo promozionale, pena, in caso di inottemperanza, la sanzione pecuniaria da 10mila a 5 milioni di euro”.

Fedez prima del lancio della nuova canzone aveva fatto sapere tramite i social che nel video di Mille sarebbe stata anche presentata la nuova bottiglietta della Coca-Cola, non ancora sul mercato, e su Instagram il rapper aveva aggiunto alle storie l’indicazione di ADV, ovvero advertising (pubblicità).

Abbiamo ancora una volta una utile polemica?