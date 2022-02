Federica Calemme, ospite di Casa Chi, ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip e la conseguente storia d’amore con Gianmaria Antinolfi che aveva “puntato” pure da fuori.

La scintilla è scattata con calma. Cosa mi ha regalato Gianmaria per il compleanno? Dei fiori. Non sono importanti i regali materiali. Lo facciamo dire da lui se vorrà. Nessun anello…

Federica ha fatto delle precisazioni pure sulla sua conoscenza prima di entrare in gioco:

Io non avevo un fidanzato fuori dalla Casa del GF Vip era solo una conoscenza, punto. Non mi aspettavo che ci fosse e non volevo che lui mi aspettasse come ho sempre detto anche all’interno del programma.

Lui non è un mio ex. Sapevo che lui conosceva Gianmaria ma non sapevo così bene. Noi ci siamo salutati da liberi e bacioni. Non è stata la mia ultima chiamata prima di entrare al GF Vip.