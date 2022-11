Nel corso della prima serata di ieri, Edoardo Tavassi è risultato il preferito dal pubblico del Grande Fratello Vip ed ha discusso, in più di un’occasione, con Oriana Marzoli (che non gli si avvicina per via della mancanza di addominali scolpiti).

I fan di Oriana attaccano Tavassi e volano “accuse” gravi

Tavassi ha specificato con estrema chiarezza per quale motivo non riesce ad instaurare un rapporto di confidenza con la venezuelana, considerandola troppo superficiale ed eccessivamente attaccata all’aspetto fisico ed ai follower.

Durante la diretta, Edoardo Donnamaria ha preso le difese di Antonella Fiordelisi, a discapito dell’amicizia con Daniele Dal Moro. La stessa identica cosa ha fatto Tavassi nei confronti di Micol, difendendo la ragazza che gli piace.

E se Donnamaria è stato “giustificato”, Tavassi è stato preso di mira dalla rete ed anche dai fan spagnoli di Oriana.

Edoardo, durante un faccia a faccia con la Marzoli, ha perfino imitato il suo accento e sui social si è parlato di bullismo. Anche al termine della puntata, Oriana è stata presa in giro da Tavassi mentre stava piangendo.

Tavassi può sicuramente risultare troppo “invadente” e fuori luogo in certi contesti, ma scomodare temi importantissimi come “bullismo” e “violenza sulle donne”, vi prego no!

TAVASSI CHE MASCHERA ORIANA CHE LETTERALMENTE SI È IMPARATA DUE BATTUTE A MEMORIA PRIMA DI ENTRARE 💀💀💀 “amoreeee ma rilassati sei un falsoooo”#gfvip #gintonic #incorvassi pic.twitter.com/z5XhpRqsL4 — gintonic ginevra&antonino🚢 (@ginevraantonino) November 21, 2022

Ma lo schifo di questo Edorardo Tavassi 🤮 che fa il bambino e voi ancora che votate come preferito e amate questo uomo anzi bambino, questo paese rimarrà sempre una merda attaccate tutti persone come Oriana e Antonella e amate un immaturo di 40 annicome tavassi #GFvip #donnalisi pic.twitter.com/8p5tJ2rHJ1 — pppp (@blakxyio) November 22, 2022

Edoardo Tavassi, proprio per questo motivo, ha voluto fare delle precisazioni pure con Giaele. La sua amica però, ha perfettamente capito l’intento:

Non hai fatto l’imitazione per prendere in giro la sua pronuncia ma perché ripeteva sempre le stesse cose, si è capito! Ti hanno fatto anche l’applauso…