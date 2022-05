Claudio Lippi, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato di aver rifiutato il Grande Fratello Vip ed anche l’Isola dei Famosi per una questione di “coerenza”.

Proposte che ho rifiutato? L’isola dei famosi e il Grande Fratello. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi. È semplice coerenza: vado ogni tanto in qualche talk show e mi fa piacere, ma non mi si può chiedere di entrare in quelle dinamiche dove le liti, le riconciliazioni, i dissidi sono fatti per fare spettacolo.