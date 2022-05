Domani sera andrà in onda la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022, in diretta con Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Tra una prova e l’altra, una ex naufraga ha commentato (più volte) le scelte della produzione, lanciando un paio di frecciatine che non sono passate inosservate.

Ex naufraga “punge” (ripetutamente) la produzione dell’Isola dei Famosi

Lei è la frizzantissima Fariba Tehrani, protagonista indiscussa della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare Awed (poi sparito dai radar della TV).

Dopo lo sbarco di Roger a Playa Sgamadissima, Fariba ha commentato sulla pagina Instagram ufficiale del reality show:

Ma solo a me sembra che questo anno continuano a fare avanti e indietro da un’isola all’altra? Mi sa che sono stata l’unica che non ha avuto la possibilità…

La mamma di Giulia Salemi ha commentato anche un altro post parlando del cibo:

In questa isola tutte le scuse vanno bene per dargli da mangiare. E’ un “mangia mangia” unico. Ma solo con me avevate deciso di farmi morire di fame e così avrei sbottato e avrei fatto una azione negativa per farmi buttare fuori.

Fariba ha commentato con una serie di faccine scherzose ma, sotto sotto, ha lanciato due belle frecciatine: voi cosa ne pensate?