Manila Nazzaro, intervistata da SuperGuidaTV, parla del Grande Fratello Vip e svela cosa ne pensa dell’Isola dei Famosi, citando Guendalina e Edoardo Tavassi, i veri protagonisti del reality show.

Ho dato e ricevuto tanto dalle donne della casa, compresa Katia nonostante con lei abbia avuto delle delusioni. Ho sempre dato una lezione alle ragazze più giovani della casa. Ho insegnato loro che nella vita è un dare e avere. Chi mi ha dato di più nella casa è stata Miriana Trevisan. Io la considero una sorella e un’amica. Per me è un successo averla incontrata.

Per il momento dico basta ai reality. Sono tornata in radio e sono soddisfatta di questo nuovo impegno. Magari però Lorenzo potrebbe essere pronto per partecipare all’Isola dei Famosi.