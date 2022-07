Antonella de Il Mondo di Patty verso il Grande Fratello Vip? Secondo the pipol gossip Brenda Asnicar sarebbe vicinissima ad accettare di entrare all’interno della Casa più spiata d’Italia come concorrente della settima edizione.

Brenda Asnicar verso il Grande Fratello Vip e il duetto con Aka7even?

Proprio Brenda Asnicar aveva affermato che il GF Vip non avrebbe fatto parte dei nuovi progetti lavorativi dopo essere arrivata in Italia. Evidentemente l’attrice e cantante lo aveva affermato per “depistare” il popolo social che tanto desiderava vederla in casa.

Nel frattempo pare che Brenda stia lavorando con Aka7even ad una nuova canzone e gli scambi social (che hanno letteralmente catturato l’attenzione del pubblico) sembrano ampiamente dimostrarlo.

Ecco cosa scrive la pagina citata poc’anzi:

Il cantante Aka7even e l’attrice Brenda Asnicar sono sempre più vicini. Lo hanno dimostrato entrambi pubblicando la loro ‘ship’ e interazione sui social. Ma non è tutto. Brenda, attrice famosa nel mondo come protagonista ne ‘Il mondo di Patty’, sarebbe ancor più innamorata dell’Italia e della ‘tv italiana’ in quanto vicinissima alla nuova edizione del ‘GF Vip’ come concorrente.

Possibili concorrenti